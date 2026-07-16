В Алтайском крае с начала года 59 участников СВО приступили к профобучению

Специалисты службы занятости Алтайского края помогли 59 участникам СВО начать профессиональное обучение, в том числе по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.
«До начала обучения с каждым участником СВО проводится профориентационная работа, в ходе которой обсуждаются перспективы трудоустройства с учетом состояния здоровья, опыта работы человека, определяется образовательная программа с заключением договора на обучение с обязательным участием работодателя», — прокомментировала начальник управления по труду и занятости населения Алтайского края Надежда Капура.
Образовательные организации для участия в нацпроекте «Кадры» и региональной программе содействия занятости прошли предварительный квалификационный отбор на федеральном уровне или конкурсные процедуры на региональном уровне. Почти половина ветеранов СВО проходит обучение в Алтайском транспортном техникуме. Среди них востребованы следующие профессии: сварщик, водитель транспортных средств, оператор БПЛА, тракторист, машинист крана.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.