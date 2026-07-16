Калининградские врачи спасли 11-летнего мальчика из Иваново с редкой сердечной патологией

Суть патологии в том, что левая коронарная артерия, магистральный сосуд, питающий сердце, отсутствует. Как правило, такой порок несовместим с жизнью — дети погибают от внезапной ишемии или инфаркта. Никите повезло: долгое время его сердце снабжалось кровью в обход, по тонкой сети сосудов, идущих от правой коронарной артерии. Однако с ростом организма этих «запасных путей» стало катастрофически не хватать, — рассказали в правительстве.