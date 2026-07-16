Калининградские врачи спасли 11-летнего мальчика из Иваново с редкой сердечной патологией

Калининградские врачи спасли 11-летнего мальчика из Ивановской области с редкой сердечной патологией. Вмешательство на работающем органе провели специалисты кардиоцентра. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Мальчик страдал от атрезии ствола левой коронарной артерии. Болезнь относится к числу редчайших врожденных пороков сердца.
Суть патологии в том, что левая коронарная артерия, магистральный сосуд, питающий сердце, отсутствует. Как правило, такой порок несовместим с жизнью — дети погибают от внезапной ишемии или инфаркта. Никите повезло: долгое время его сердце снабжалось кровью в обход, по тонкой сети сосудов, идущих от правой коронарной артерии. Однако с ростом организма этих «запасных путей» стало катастрофически не хватать, — рассказали в правительстве.
В какой-то момент школьник начал жаловаться на боли в груди при беге, одышку, и перебои сердечного ритма. Несколько клиник отказали семье в операции из-за высоких хирургических рисков. Заняться лечением мальчика согласились врачи из калининградского кардиоцентра.
Вмешательство решили провести на работающем сердце щадящим мини-инвазивным способом через небольшой разрез. «Наш центр обладает самым большим в стране опытом подобных вмешательств, хотя мини-инвазивное шунтирование ребенку мы выполняли впервые. В условиях маленького операционного поля, работая с тончайшими сосудами, нужно было сформировать новый путь кровотока для сердца. Каждый шов имел критическое значение, ошибка была недопустима», — объяснил главный врач кардиоцентра Виктор Цой.
Операция прошла успешно. Восстановление пациента заняло всего неделю, его уже выписали домой. «Олимпийские нагрузки ему всё же противопоказаны, но полноценная жизнь, с активными играми и спортом теперь не только возможна, но и безопасна», — отметили в правительстве.