Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские врачи спасли 11-летнего мальчика из Иваново с редкой сердечной патологией

Вмешательство на работающем органе провели специалисты кардиоцентра.

Калининградские врачи спасли 11-летнего мальчика из Ивановской области с редкой сердечной патологией. Вмешательство на работающем органе провели специалисты кардиоцентра. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мальчик страдал от атрезии ствола левой коронарной артерии. Болезнь относится к числу редчайших врожденных пороков сердца.

Суть патологии в том, что левая коронарная артерия, магистральный сосуд, питающий сердце, отсутствует. Как правило, такой порок несовместим с жизнью — дети погибают от внезапной ишемии или инфаркта. Никите повезло: долгое время его сердце снабжалось кровью в обход, по тонкой сети сосудов, идущих от правой коронарной артерии. Однако с ростом организма этих «запасных путей» стало катастрофически не хватать, — рассказали в правительстве.

В какой-то момент школьник начал жаловаться на боли в груди при беге, одышку, и перебои сердечного ритма. Несколько клиник отказали семье в операции из-за высоких хирургических рисков. Заняться лечением мальчика согласились врачи из калининградского кардиоцентра.

Вмешательство решили провести на работающем сердце щадящим мини-инвазивным способом через небольшой разрез. «Наш центр обладает самым большим в стране опытом подобных вмешательств, хотя мини-инвазивное шунтирование ребенку мы выполняли впервые. В условиях маленького операционного поля, работая с тончайшими сосудами, нужно было сформировать новый путь кровотока для сердца. Каждый шов имел критическое значение, ошибка была недопустима», — объяснил главный врач кардиоцентра Виктор Цой.

Операция прошла успешно. Восстановление пациента заняло всего неделю, его уже выписали домой. «Олимпийские нагрузки ему всё же противопоказаны, но полноценная жизнь, с активными играми и спортом теперь не только возможна, но и безопасна», — отметили в правительстве.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше