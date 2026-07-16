Свыше 5 тысяч охотников в Новосибирской области оформили разрешения онлайн

Охотники в Новосибирской области с начала 2026 года оформили 5263 электронных разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Цифровизация госуслуг проводится по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Напомним, что с 2023 года в регионе действует экспериментальный правовой режим «Охота» — первый в России проект по предоставлению госуслуг в сфере охоты в цифровом формате. Люди подают заявку на получение электронного разрешения через единый портал госуслуг, а для использования разрешения применяют мобильное приложение «Моя охота».
«Цифровизация позволила исключить личные приемы и ускорить обработку документов. Всего за время действия эксперимента охотники Новосибирской области более 22 тысяч раз получили разрешение на охоту дистанционно через мобильное приложение. В 2026 году эксперимент продлен до 2029 года, а также открыта возможность присоединения к нему для любого региона страны», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Цуканов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.