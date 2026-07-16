Свыше 5 тысяч охотников в Новосибирской области оформили разрешения онлайн

«Цифровизация позволила исключить личные приемы и ускорить обработку документов. Всего за время действия эксперимента охотники Новосибирской области более 22 тысяч раз получили разрешение на охоту дистанционно через мобильное приложение. В 2026 году эксперимент продлен до 2029 года, а также открыта возможность присоединения к нему для любого региона страны», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Цуканов.