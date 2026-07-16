В Оренбуржье пройдет деловое мероприятие для производителей сувениров

Деловое мероприятие «Сделано в Оренбуржье: B2B мерча и сувениров» пройдет в сентябре на территории Оренбургской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона.