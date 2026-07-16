В Оренбуржье пройдет деловое мероприятие для производителей сувениров

Деловое мероприятие «Сделано в Оренбуржье: B2B мерча и сувениров» пройдет в сентябре на территории Оренбургской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона.
Мероприятие организует центр «Мой бизнес» совместно с минэкономразвития региона. Площадка соберет локальных производителей корпоративных подарков и их потенциальных заказчиков в одном месте, чтобы помочь им заключить контракты, заявить о себе и найти партнеров.
Для участников пройдут выставка-презентация «Корпоративный подарок/мерч от местных брендов» и питчинг локальных брендов. Также в деловую программу включены B2B-нетворкинг и индивидуальные переговоры.
Компании уже могут подать заявку на участие в мероприятии. Количество мест — не более 20 производителей. Отбор проводит конкурсная комиссия. Дополнительные приоритеты получат участники программ поддержки регионального центра «Мой бизнес», социальные предприниматели, производители, использующие местное сырье и сохраняющие традиционные ремесла.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.