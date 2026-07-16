Путин поздравил строителей с профессиональным праздником.

Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о выполнении в целом всех базовых планов и задач, поставленных перед строительной отраслью, и выразил надежду на их выполнение и в этом году. Хуснуллин отметил, что это позволит «провести нормально День строителя».