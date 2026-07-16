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Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Путин поздравил строителей с профессиональным праздником.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех строителей России с профессиональным праздником.

Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о выполнении в целом всех базовых планов и задач, поставленных перед строительной отраслью, и выразил надежду на их выполнение и в этом году. Хуснуллин отметил, что это позволит «провести нормально День строителя».

«Я строителей всех поздравляю с этим праздником», — подчеркнул сказал Путин.

День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа — в этом году он выпадает на 9 августа.