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Суд признал законным лишение прав сотрудницы ГИБДД в Красноярском крае

Сотрудница ГИБДД приехала на работу с признаками опьянения.

Верховный суд подтвердил законность лишения водительских прав сотрудницы ГИБДД Татьяны Шпек из Красноярского края, сообщает ТАСС.

В ноябре 2024 года женщина приехала на службу в Боготол на личном Nissan X-Trail с явными признаками опьянения. Начальник вызвал инспекторов ДПС, и сотрудницу оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования.

Шпек пыталась оспорить решение, утверждая, что в момент составления протокола не была за рулём, а находилась в кабинете начальника. Однако суд учёл показания свидетелей и видеозапись, подтверждающие, что она прибыла на работу на машине. Верховный суд оставил приговор без изменений — жалоба отклонена.

Ранее мы сообщали, что суд отклонил жалобу экс-премьера Красноярского края Юрия Лапшина.