Пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выписали из больницы

«Второго июля один пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи, еще один человек в этот же день обратился в больницу самостоятельно и так же был госпитализирован. Одного из них выписали несколько дней назад, второго — сегодня. Таким образом, все пострадавшие от БПЛА выписаны», — сообщили агентству в минздраве.