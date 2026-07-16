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Пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выписали из больницы

Двух пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выписали из больницы.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области, пострадавшие при атаке беспилотников в начале июля, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

«Второго июля один пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи, еще один человек в этот же день обратился в больницу самостоятельно и так же был госпитализирован. Одного из них выписали несколько дней назад, второго — сегодня. Таким образом, все пострадавшие от БПЛА выписаны», — сообщили агентству в минздраве.

Утром 2 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что при отражении 30 вражеских беспилотников погиб один человек, четверо ранены. Некритические повреждения получили одно предприятие и несколько жилых домов.

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