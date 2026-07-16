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Борские медики впервые удалили тромб из головного мозга у пациентки с инсультом

Специалисты Борской ЦРБ впервые удалили тромб головного мозга при ишемическом инсульте.

Источник: Живем в Нижнем

Специалисты Борской ЦРБ впервые удалили тромб головного мозга при ишемическом инсульте. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Такой метод считается наиболее эффективным методом лечения, так как минимизирует риск инвалидности. Операцию выполнили молодой женщине: бригада врачей успешно удалила тромб, восстановила кровоток и предотвратила необратимые повреждения мозга.

Сейчас пациентка уже восстанавливается.

Напомним, нижегородский дерматолог Татьяна Варенова предупредила о сыпи из-за петрушки. Растение повышает чувствительность кожи к солнечным лучам.