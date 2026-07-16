Дончане стали на 38% чаще оформлять детские банковские карты

— Сегодня финансовая грамотность становится таким же важным навыком, как умение пользоваться цифровыми сервисами. Детская банковская карта — это не просто удобный способ оплаты, а первый шаг к формированию ответственного отношения к деньгам. У ребенка появляется мобильное банковское приложение, похожее на «взрослую» версию, где он может отслеживать баланс, переводить деньги друзьям, учиться планировать расходы и даже накапливать свои сбережения. Такой подход помогает не только обеспечить безопасность, но и сделать разговор о деньгах частью семейного воспитания, формируя полезные финансовые привычки с раннего возраста, — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.