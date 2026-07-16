Соцсеть VK уведомила пользователей в Волгограде о смене домена сайта

Пользователи VK начали получать уведомления о переходе сервиса на новый домен. Компания предлагает использовать адреса в зоне .ru вместо привычного vk.com.
Волгоградцы обсуждают: массовая рассылка уведомлений произошла днем 16 июля 2026 года.
Ранее в сети появилась информация, что переход может быть связан с тем, что домен vk.com зарегистрирован в США и теоретически может столкнуться с ограничениями из-за санкций. При этом сама социальная сеть продолжает работать в обычном режиме, пользователи могут пользоваться приложением и сервисами VK без изменений.
Ранее сообщалось, зачем мошенникам заброшенные в соцсетях аккаунты.