Соцсеть VK уведомила пользователей в Волгограде о смене домена сайта

Ранее в сети появилась информация, что переход может быть связан с тем, что домен vk.com зарегистрирован в США и теоретически может столкнуться с ограничениями из-за санкций. При этом сама социальная сеть продолжает работать в обычном режиме, пользователи могут пользоваться приложением и сервисами VK без изменений.