Пикник во дворе и разномастные скамейки: фоторепортаж из Советска, где создают музей под открытым небом

Возле памятника Ленину сделали зону для отдыха: по три скамейки разной конфигурации. Местная жительница, которая нам повстречалась, поделилась впечатлениями: «Зачем нам эти красные скамейки, что они должны выражать? Похожи на молельные скамьи! И три ужасных железных стула так и не убрали».