Воронежцам напомнили график работы фонтанов

Фонтаны в Кольцовском сквере и на проспекте Революции у площади Победы работают со вторника по пятницу — с 10.00 до 22.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 22.30. Технический перерыв ежедневно с 14.00 до 16.00.