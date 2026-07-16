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Воронежцам напомнили график работы фонтанов

По понедельникам у водных объектов техперерыв.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Воронежа напомнила горожанам график работы гидротехнческих сооружений в парках, скверах и на площадях. По понедельникам — технический день в работе всех фонтанов, когда специалисты занимаются наладкой. А в остальные дни объекты работают следующим образом.

На Советской площади — с 10.30 до 22.00 (технические перерывы с 13.00 до 15.00 и с 15.30 до 17.30), музыкальное шоу начинается в 18.30.

На площади Победы фонтан работает с 10.30 до 22.00.

В Центральном парке — с 9.30 до 21.00.

Фонтаны в Кольцовском сквере и на проспекте Революции у площади Победы работают со вторника по пятницу — с 10.00 до 22.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 22.30. Технический перерыв ежедневно с 14.00 до 16.00.

Фонтан «Дюймовочка» возле театра кукол работает с 10.00 до 22.00.

В парке «Орленок» — с 10.00 до 21.00.

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