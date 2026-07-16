Спортивную школу «Магнитная Стрелка» в Дзержинске капитально отремонтируют. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков.
В настоящее время строители полностью заменили кровлю, продолжается замена оконных блоков и ремонт внутренних помещений. В здании устанавливаются современные системы освещения и отопления, завершается отделка стен и потолков, укладываются новые напольные покрытия.
Как отметил Михаил Клинков, после обновления объект станет современной базой для тренировок и новой точкой притяжения для жителей близлежащих домов. В этом здании школа открывает отделение спортивного ориентирования и туризма. Уже сейчас в филиале под руководством двух тренеров занимаются около 50 юных спортсменов, сформированы четыре тренировочные группы.
По словам мэра, на этом планы по развитию спортивной территории не завершаются. Администрация школы рассматривает район как перспективную площадку для создания современной спортивной инфраструктуры. С учетом высокого спроса планируется открыть пункт проката лыжного инвентаря. В качестве возможной площадки для активного отдыха рассматривается территория вдоль Заревской объездной дороги, рельеф которой подходит для организации лыжной трассы. Реализация проекта позволит сделать лыжный спорт в Дзержинске более массовым и доступным.
Сегодня «Магнитная Стрелка» является одним из ведущих учреждений дополнительного образования города. В школе, имеющей собственный лыжно-биатлонный комплекс, обучаются более 500 человек. Воспитанники регулярно становятся призерами областных и всероссийских соревнований. Подготовка ведется по четырем направлениям: спортивное ориентирование, туризм, лыжные гонки и биатлон.
Михаил Клинков также выразил благодарность коллективу учреждения и директору школы Сергею Зыбову за создание современных условий для занятий юных спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры для массового спорта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что комплексный ремонт спортивного зала завершен в школе № 20 города Дзержинска.