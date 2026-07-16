Спортивную школу «Магнитная Стрелка» в Дзержинске капитально отремонтируют

Как отметил Михаил Клинков, после обновления объект станет современной базой для тренировок и новой точкой притяжения для жителей близлежащих домов. В этом здании школа открывает отделение спортивного ориентирования и туризма. Уже сейчас в филиале под руководством двух тренеров занимаются около 50 юных спортсменов, сформированы четыре тренировочные группы.