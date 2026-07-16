В Самарской области перевозчика оштрафовали за неисправные автобусы

Проверка показала, что в мае 2026 года перевозчик выпустил на линию пять автобусов, эксплуатация которых была недопустима из-за технических неисправностей. В частности, на огнетушителях отсутствовали сведения о поверке, а стрелки манометров находились в красной зоне — это говорит о неработоспособности оборудования. Кроме того, у одного из автобусов была обнаружена трещина на ветровом стекле, а также не работала подсветка государственного регистрационного знака.