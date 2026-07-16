Госжилинспекция проверила ремонт подъездов на Бору: устранены нарушения

Специалисты Госжилинспекции Нижегородской области провели проверку качества ремонта подъездов многоквартирных домов в городе Бор. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ранее в инспекцию поступили жалобы от жильцов шести домов на улицах Профсоюзной, Везломцева, Свердлова, Нахимова и Луначарского о плачевном состоянии подъездов и бездействии домоуправляющей компании.
По словам начальника борского отдела ГЖИ Татьяны Слободянюк, на момент проверки ремонт в подъездах не проводился длительное время, а обращения жителей оставались без реакции со стороны управляющей организации. После выдачи предписаний и предостережений ДУК устранил нарушения: в подъездах оштукатурили и покрасили стены, побелили потолки, покрасили перила и заменили почтовые ящики. Всего с начала года по вмешательству Госжилинспекции коммунальщики в Борском районе привели в порядок 21 подъезд.
В инспекции напомнили, что косметический ремонт мест общего пользования должен проводиться с учётом общего состояния и износа, а выявленные повреждения стен устраняются по мере обнаружения. С начала 2026 года в Борский отдел ГЖИ поступило 633 обращения от собственников многоквартирных домов о неудовлетворительной работе управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По результатам проверок коммунальщикам выдано 20 предписаний и объявлено 101 предостережение; сумма штрафов составила 951 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что кровлю многоквартирного дома отремонтировали после вмешательства нижегородской ГЖИ.