Госжилинспекция проверила ремонт подъездов на Бору: устранены нарушения

По словам начальника борского отдела ГЖИ Татьяны Слободянюк, на момент проверки ремонт в подъездах не проводился длительное время, а обращения жителей оставались без реакции со стороны управляющей организации. После выдачи предписаний и предостережений ДУК устранил нарушения: в подъездах оштукатурили и покрасили стены, побелили потолки, покрасили перила и заменили почтовые ящики. Всего с начала года по вмешательству Госжилинспекции коммунальщики в Борском районе привели в порядок 21 подъезд.