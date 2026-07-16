Минпросвещения предложило утвердить перечень олимпиад на новый учебный год

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минпросвещения России предложило утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на новый учебный год, следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, предлагается утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2026/27 учебный год.
В перечень включены мероприятия в рамках четырех направлений: «Наука и образование», «Искусство и культура», «Физическая культура и спорт» и «Иное».
Предполагается, что учащиеся смогут принять участие в олимпиадах и конкурсах по таким профилям, как «Физика, математика и техника», «Поэзия», «Беспилотные летательные аппараты», «Экология», «История России», «Вокальное искусство», «Иностранный язык», «Энергетика», «Биология», «Археология», «IT-технологии», «География», «Робототехника», «Дизайн», «Политические науки и регионоведение», «Гостеприимство» и многим другим.
Так, в перечень вошли, в частности, 12-я Всероссийская олимпиада по судостроению, II Международный открытый детский балетный конкурс «Белый лебедь», III Всероссийский детский конкурс «Под звуки духового оркестра», V Международный конкурс детского рисунка «Симфония цвета», посвященный Году единства народов России, Всероссийская онлайн-олимпиада «Наука вокруг нас» для учеников 1−11 классов и Всероссийская студенческая олимпиада по профессиональным стандартам «Финансы поколения Z».