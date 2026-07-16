Минпросвещения предложило утвердить перечень олимпиад на новый учебный год

Согласно документу, предлагается утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2026/27 учебный год.