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Режим беспилотной опасности отменили в Таганроге

Режим беспилотной опасности в Таганроге отменили. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Режим беспилотной опасности в Таганроге отменили. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью 16 июля средства ПВО уничтожили 25 БПЛА над Таганрогом и пятью районами Ростовской области. Атаке подверглись Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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