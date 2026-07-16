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«Ротор» проведет открытую тренировку для болельщиков в Волгограде

Встреча пройдет 18 июня 2026 года на стадионе ВГАФКа.

Источник: Комсомольская правда

В эту субботу волгоградский «Ротор» проведет открытую тренировку для болельщиков. Встреча с фанатами «сине-голубых» пройдет 18 июня 2026 года в 18.00 на тренировочном поле ВГАФКа, сообщили в клубе.

— Все желающие могут поприсутствовать на полноценном тренировочном занятии команды, познакомиться с нашими новичками, подарить плакаты и получить автографы, — рассказали в СК «Ротор».

Зарядить команду на новый сезон смогут все болельщики «Ротора», которые придут на тренировку. А тем, кто купил абонемент на игры «Ротора», предложат лучшие места на центральном секторе.

После открытой тренировки футболисты и тренерский штаб пообщаются и с журналистами. Домашний матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» пройдет на стадионе «Волгоград Арена» 20 июля. стартовый свисток в 19.30.