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Спасатели вытащили из Ахтубы двух девочек-подростков под Волгоградом

В Волгоградской области сотрудники службы спасения вовремя заметили тонущих детей и доставили их на берег.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области спасатели вытащили из воды двух девочек 14 и 16 лет. Инцидент произошел на реке Ахтубе, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную службу спасения.

Сотрудники Волжского поисково-спасательного подразделения № 2 заметили подростков на поверхности воды и вовремя пришли на помощь. Медицинская помощь девочкам не потребовалась. Пострадавших сразу передали родителям.

В службе спасения напомнили взрослым об ответственности за безопасность детей. Отсутствие контроля со стороны родителей часто приводит к трагедиям на воде. Спасатели призывают проводить с детьми беседы о правилах поведения у водоемов и обеспечивать им безопасный летний досуг.