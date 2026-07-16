Спасатели вытащили из Ахтубы двух девочек-подростков под Волгоградом

В службе спасения напомнили взрослым об ответственности за безопасность детей. Отсутствие контроля со стороны родителей часто приводит к трагедиям на воде. Спасатели призывают проводить с детьми беседы о правилах поведения у водоемов и обеспечивать им безопасный летний досуг.