Житель Орла по фамилии Король выиграл у «Дикси» суд из-за навязывания пакетов

По словам представителя фирмы, истец не привел доказательств, что он не использовал пакеты-майки для упаковки, а вернул их продавцу. Король в свою очередь заявлял, что пользуется приложением с целью выгодного приобретения алкогольной продукции — вина, а, учитывая требования законодательства, заказанную алкогольную продукцию можно забрать только самовывозом непосредственно из магазина. Пакет ему там не требовался при наличии рюкзака.