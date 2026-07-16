В Самаре признаны ничтожными 8 контрактов на поставку медоборудования

Установлено, что контракты были заключены с нарушением законодательства — заказчик ушел от проведения конкурентных процедур, искусственно раздробив идентичные работы на отдельные лоты стоимостью менее 600 тыс. рублей каждый и заключив их с единственным поставщиком.