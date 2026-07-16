МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новые животные появились на Городской ферме ВДНХ в Москве этим летом, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ВДНХ Кристина Шкаликова.
«Этим летом на ферму приехали новые животные. Это две пары черных и белых лебедей, лисы, куры, кролики, утки. Родилась овечка», — рассказала Шкаликова.
Специалист по уходу за животными Городской Фермы ВДНХ Евгения Казанбаева отметила, что черные и белые лебеди приехали на Городскую ферму из Московской области и сейчас привыкают к новому месту и людям, но становятся все смелее.
«Сначала мы думали, что лебеди не подружатся между собой, но они как-то сразу друг друга приняли. Одна более старшая пара белых лебедей, черные помладше их. Черные так следуют за белыми. Нормально поделили территорию», — добавила Казанбаева.
Как отметила специалист, на Городской ферме также уже неделю живут четыре годовалых лисички из Новосибирска.
«Эти лисы особенны тем, что их вырастили в институте Цитологии и генетики. Там занимаются тем, что выращивают лис, у которых отсутствует агрессия», — рассказала она.
Кроме того, на Городской ферме ВДНХ теперь живут 60 кроликов, которые сейчас находятся на карантине, это обязательная процедура для животных, приезжающих из других хозяйств, пояснила Казанбаева.