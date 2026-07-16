В Нижегородской области на торги повторно выставили два исторических здания

Первый лот — дом № 44 на улице Большой Советской. Раньше это был доходный дом Лобазиной, позже там работала мужская гимназия. Площадь здания — более 1500 квадратных метров. Начальная цена — свыше 7,2 млн рублей. Дом изъяли у прежнего владельца по решению суда, потому что он довёл историческое здание до плохого состояния.