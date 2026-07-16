В Нижегородской области на торги повторно выставили два исторических здания

В Лыскове продают на аукционе два старинных здания, которые являются объектами культурного наследия. Вместе с домами покупатель получит и земельные участки под ними. Об этом сообщается в соцсетях АНО «АСИРИС».
Первый лот — дом № 44 на улице Большой Советской. Раньше это был доходный дом Лобазиной, позже там работала мужская гимназия. Площадь здания — более 1500 квадратных метров. Начальная цена — свыше 7,2 млн рублей. Дом изъяли у прежнего владельца по решению суда, потому что он довёл историческое здание до плохого состояния.
Второй объект — дом № 7 на улице Малой Советской. В прошлом здесь находился Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда. Площадь двухэтажного здания — около 1140 квадратных метров. Стартовая цена — 5,16 млн рублей.
Будущий владелец должен будет полностью отреставрировать оба здания в соответствии с требованиями по охране памятников. Подать заявку на участие в торгах можно до 31 августа, а сами аукционы пройдут 4 сентября.
Ранее эти здания уже пытались продать. Аукцион прошел в апреле этого года, но покупателей на них так и не нашлось.