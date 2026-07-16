Как пять коров за 140 лет создали дикое стадо на необитаемом острове

Анализ образцов ДНК, собранных в 1990-х и 2000-х годах, показал, что около 75% генома животных происходило от европейских пород, близких к джерсейскому скоту. Еще 25% генома принадлежало зебу — породе, приспособленной к жизни в жарком климате и бедных кормовых условиях. Такое сочетание обеспечило достаточное генетическое разнообразие, позволившее избежать вырождения, несмотря на то что вся популяция произошла всего от пяти особей.