Как пять коров за 140 лет создали дикое стадо на необитаемом острове

Ученые установили, каким образом пять домашних коров, оставленных человеком на необитаемом острове Амстердам в Индийском океане, за 140 лет сформировали многотысячную дикую популяцию. Как сообщает издание Indian Defence Review (IDR), генетический анализ показал, что выживанию животных в суровых условиях способствовало необычное сочетание генов европейского скота и азиатских зебу.
Событие берет начало в 1871 году. Французский фермер предпринял попытку основать поселение на острове Амстердам, который находится примерно в 4,5 тысячи километров от Мадагаскара. После неудачи он покинул остров, оставив там пять коров, доставленных с острова Реюньон.
Животные выжили и быстро размножились, несмотря на холодный климат, сильные ветры и отсутствие ухода. Со временем их численность достигла нескольких тысяч особей. Одичавшее стадо стало доминировать в экосистеме острова, вытесняя местные виды флоры и фауны.
Анализ образцов ДНК, собранных в 1990-х и 2000-х годах, показал, что около 75% генома животных происходило от европейских пород, близких к джерсейскому скоту. Еще 25% генома принадлежало зебу — породе, приспособленной к жизни в жарком климате и бедных кормовых условиях. Такое сочетание обеспечило достаточное генетическое разнообразие, позволившее избежать вырождения, несмотря на то что вся популяция произошла всего от пяти особей.
Исследование опровергло гипотезу об «островной карликовости». Ранее предполагалось, что из-за жизни на изолированном острове коровы стали мельче. Генетический анализ показал, что они изначально происходили от некрупных пород, поэтому заметного уменьшения размеров не произошло.
История этой популяции завершилась в 2010 году. Многотысячное стадо наносило ущерб уникальной экосистеме острова, включая места гнездования редкого амстердамского альбатроса. Французские власти приняли решение полностью ликвидировать одичавших коров. В настоящее время ученые продолжают изучать архивные генетические образцы, чтобы понять механизмы адаптации небольших популяций к экстремальным условиям.