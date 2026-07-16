В Орловской области отменяют схему продажи топлива «чет-нечет»

Особый порядок ввели в Орловской области 4 июля. Изначально предполагалось, что он будет действовать до 25 июля, но уже 6 июля глава региона заговорил об отмене. Вопрос впервые рассмотрели на заседании оперштаба 8 июля — тогда было решено пока не снимать ограничения досрочно.