Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иракли бесплатно выступит перед волгоградцами 17 июля

Традиционно в третьи выходные июля волгоградцы День металлурга. Накануне профессионального праздника, 17 июля, в.

Традиционно в третьи выходные июля волгоградцы День металлурга. Накануне профессионального праздника, 17 июля, в Волгограде состоится концерт на Площади аттракционов в микрорайоне Спартановка.

Как сообщает ИА «Высота 102» в рамках праздника организаторы готовят интерактивную программу, конкурсы и несколько фотозон. Главным хедлайнером вечера станет российский певец Иракли Пирцхалава.

Для любителей электронной музыки выступит DJ Amata. Вход для всех желающих свободный.

Начало фестиваля — в 18.00.

Фото: Иракли Пирцхалава / t.me.