Заплыв в тотальной темноте: в Калининграде незрячие спортсмены впервые сдали нормативы ГТО

Подготовка, как рассказал Сергей, заняла лишь пару месяцев. Темой он заинтересовался ещё несколько лет назад, когда по стране начали открываться центры ГТО и о движении стали много говорить в том числе и среди людей с инвалидностью. Для многих из них это не просто физкультура — это вопрос преодоления страха и бессилия, вопрос самоуважения и веры в себя.