Заплыв в тотальной темноте: в Калининграде незрячие спортсмены впервые сдали нормативы ГТО

Двое тотально незрячих калининградцев впервые в истории города сдали нормативы ГТО. В спорткомплексе БФУ им. Канта побывал корреспондент «Клопс».
Испытания состоялись в среду, 15 июля. Сергей Киселёв, руководитель ассоциации молодых инвалидов «Аппарель», и его товарищ Роман Лютый получили золото за каждое задание, включая плавание и упражнения на суше: бег, отжимания, метание мяча. Вместе с ними в этот день свои заветные знаки заслужили 13 атлетов, самым младшим из которых был калининградский шестиклассник, а самым старшим — как раз 60-летний Киселёв.
Участники выполнили упражнения на гибкость, отжимания, пресс и метание мяча в цель. В послеобеденной части теста им предстояло плавание: Сергею нужно было преодолеть 12 метров, Роману — 25. Все нормативы зависят и от возраста, и от категории инвалидности.
Вопрос самоуважения.
Подготовка, как рассказал Сергей, заняла лишь пару месяцев. Темой он заинтересовался ещё несколько лет назад, когда по стране начали открываться центры ГТО и о движении стали много говорить в том числе и среди людей с инвалидностью. Для многих из них это не просто физкультура — это вопрос преодоления страха и бессилия, вопрос самоуважения и веры в себя.
Этой весной они с Романом наконец решились подать заявку. К тому моменту оба успели набрать спортивную форму: Сергей уже незрячим занимался плаванием, а его компаньон — пауэрлифтингом. Поэтому часть задач была ожидаемо посильной, а к остальным рассчитывали подготовиться.
Но всё же первым серьёзным препятствием оказалась не физическая подготовка. Сложнее, по словам участников, было получить медицинскую справку и попасть в число претендентов.
«В поликлинике говоришь: “Хочу сдать ГТО”, на тебя смотрят с изумлением: ты что? Зачем тебе это?! Зачем такой риск?! Не надо это тебе!» — рассказывает Роман. Сергей подхватывает: «А потом ещё регистрация на сайте ГТО, а сайт для незрячих не предназначен, не адаптирован!».
Но всё-таки ни скепсис медиков, ни долгие формальности желания подтвердить свои силы не сломили. Сергей и Роман начали тренировки.
«Я давно всем всё доказал, — признаётся Роман. “В темноте” он уже много лет. — Но здесь было скорее любопытство.
Большинство из этих норматив, они такие, конечно, для меня — детские".
В итоге в день икс с отжиманиями и упражнениями на пресс всё прошло без сучка и задоринки. Выполнить норматив по бегу помогал волонтёр, который сопровождал Романа и Сергея на треке.
Недетский мячик.
И всё-таки не обошлось без подвоха. Бросок в цель участники назвали самым напряжённым этапом. Теннисный мячик, нужно было забросить в кольцо, стоящее в шести метрах от себя, ориентируясь только на звук колокольчика на шнурке.
Полноценно подготовиться к этому заранее было невозможно — ведь тут имела значение каждая мелочь: и вес мяча, и расстояние, и громкость звона.
Когда мяч кидали, я был весь мокрый. Концентрация чудовищная. Пробный бросок делаю — и не попал, и не попал, и не попал!..
Потом стал со всей силы вкидывать именно на звук. Так и начало получаться", — рассказывает Сергей.
Роман подхватывает, объясняя: у всех слепых есть опыт движения на звук и от звука. Это в какой-то степени помогало. Но в большом помещении звук рассеивался, и сначала было трудно даже понять, где именно находится точка, в которую нужно попасть.
Превратиться в торпеду.
А вот с плаванием физкультурники справились блестяще — даже более того! Хотя у них вообще не было задачи преодолеть дистанцию на скорость, оба уложились в обычный лимит времени для своих ровесников.
В бассейне Сергей и Роман приступили к выполнению норматива после остальных участников испытаний, чтоб спокойно освоиться на дорожке, понять направление. Кстати, в темноте, говорят они, проще плыть под водой — там меньше отвлекающих факторов.
Я как торпеда под водой, понимаете?" — смеётся Сергей.
После завершения испытаний какое-то время приходили в себя — отдыхали и мысленно праздновали очередную внутреннюю победу.
Киселёв и Лютый стали первыми ласточками среди тотально незрячих, но, как рассказала «Клопс» инструктор центра тестирования ГТО, в последние два года участники с инвалидностью стали приходить к ним заметно чаще.
«Это же не для спортивных достижений, это же для души», — подчеркнула инструктор. В калининградском центре рассчитывают, что людей с особенностями здоровья на испытаниях ГТО станет больше — не исключено, что уже этой осенью нормативы сдадут ещё 30 человек с инвалидностью по зрению со всей области.
Мир для человека, потерявшего зрение, иногда схлопывается до пределов квартиры. Как особые книги и собаки-поводыри помогают незрячим калининградцам снова чувствовать себя свободными, рассказывал «Клопс».