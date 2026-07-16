Врач не рекомендует охлаждаться льдом при солнечном ударе

«Не стоит продолжать находиться на солнце в надежде, что “скоро станет легче”. Нельзя употреблять алкоголь или энергетические напитки — они усиливают обезвоживание. Не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или прикладывать лед непосредственно к коже, поскольку это может вызвать спазм сосудов. Если пострадавший потерял сознание, нельзя пытаться его напоить», — сказала Аксенова «Газете.Ru».