Врач не рекомендует охлаждаться льдом при солнечном ударе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Резкое охлаждение льдом и ледяной водой при солнечном ударе может спровоцировать спазм сосудов, поэтому не стоит этого делать, предупредила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Аксенова.
«Не стоит продолжать находиться на солнце в надежде, что “скоро станет легче”. Нельзя употреблять алкоголь или энергетические напитки — они усиливают обезвоживание. Не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или прикладывать лед непосредственно к коже, поскольку это может вызвать спазм сосудов. Если пострадавший потерял сознание, нельзя пытаться его напоить», — сказала Аксенова «Газете.Ru».
По словам врача, наибольшему риску солнечного удара подвержены дети, пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто занимается физической нагрузкой на жаре.
Первые симптомы солнечного удара — сильная головная боль, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение, повышение температуры, отметила Аксенова. При ухудшении появляются спутанность сознания, сонливость, возможны потеря сознания и судороги, добавила врач.
«Необходимо уйти с солнца в прохладное помещение или в тень… Можно приложить прохладные компрессы к голове, шее и крупным сосудам, обтереть кожу прохладной водой. Если человек находится в сознании, ему следует давать прохладную воду небольшими порциями», — пояснила Аксенова.
Врач добавила, что при оказании помощи важно уложить человека с приподнятой головой, а при слабости и головокружении — приподнять ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровоток к мозгу. Если состояние не улучшается, температура остается высокой, появляются судороги, рвота или потеря сознания, необходимо немедленно вызвать скорую, заключила Аксенова.