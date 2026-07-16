Нижегородское «Торпедо» поборется за Кубок Первых в юбилейном сезоне КХЛ

Это соревнование организовано в рамках регулярного чемпионата КХЛ и приурочено к знаковому юбилею — 80-летию со дня зарождения отечественного хоккея. За престижный трофей ведут борьбу шесть исторических российских клубов с богатейшими традициями. Помимо автозаводцев, в кубковую гонку включились московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также екатеринбургский «Автомобилист» и петербургский СКА.