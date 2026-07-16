Нижегородское «Торпедо» поборется за Кубок Первых в юбилейном сезоне КХЛ

Нижегородское «Торпедо» вошло в число участников уникального турнира — Кубка Первых, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Это соревнование организовано в рамках регулярного чемпионата КХЛ и приурочено к знаковому юбилею — 80-летию со дня зарождения отечественного хоккея. За престижный трофей ведут борьбу шесть исторических российских клубов с богатейшими традициями. Помимо автозаводцев, в кубковую гонку включились московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также екатеринбургский «Автомобилист» и петербургский СКА.
Регламент турнира максимально прост: в зачет идут результаты самых первых очных встреч между этими командами в текущей «регулярке». Имя первого в истории обладателя Кубка Первых станет известно 22 декабря — именно в этот день российский хоккей официально празднует свое 80-летие.
Напомним, ранее нижегородское «Торпедо» отправило Чеснокова и Ополинского в «Дизель»: детали решения.