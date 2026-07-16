Редкую обезьяну с оранжевыми губами обнаружили в Африке

Одной из наиболее необычных особенностей ликвели является окраска морды. Светлая кожа вокруг рта и под носом образует характерную маску, а яркие оранжевые губы отличают животное от других африканских колобусов. Исследователи предполагают, что эта особенность может отражать древние черты, существовавшие еще до разделения африканских и азиатских линий колобусов более восьми миллионов лет назад.