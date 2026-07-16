Редкую обезьяну с оранжевыми губами обнаружили в Африке

Ученые официально описали новый вид африканских обезьян — Colobus congoensis, получивший название ликвели. Животное отличается светлой «маской» на морде и ярко-оранжевыми губами. Как сообщается в публикации журнала PLOS One, это пятый новый вид обезьян, открытый в Африке за последние 75 лет.
Ареал ликвели расположен в труднодоступных тропических лесах Демократической Республики Конго. Как уточняется в сообщении, добраться до мест обитания можно только после перелета, поездки на мотоцикле, нескольких дней пешего пути и путешествия на лодке по реке.
С 2018 по 2022 год исследователи зарегистрировали 114 встреч с животными. В 2021 году был проведен морфологический и генетический анализ нескольких особей, конфискованных у охотников.
Анализ ДНК показал, что ликвели отделился от своего ближайшего родственника — черного колобуса (Colobus satanas) — около четырех-пяти миллионов лет назад. По словам авторов работы, столь глубокое генетическое различие стало убедительным доказательством того, что речь идет о самостоятельном виде.
Одной из наиболее необычных особенностей ликвели является окраска морды. Светлая кожа вокруг рта и под носом образует характерную маску, а яркие оранжевые губы отличают животное от других африканских колобусов. Исследователи предполагают, что эта особенность может отражать древние черты, существовавшие еще до разделения африканских и азиатских линий колобусов более восьми миллионов лет назад.
Новый вид признан крайне уязвимым. Если большинство колобусов обитают на территориях площадью свыше 60 тысяч квадратных километров, то известный ареал ликвели составляет около 1700 квадратных километров. Основной угрозой для животных остается охота.
Авторы исследования предлагают присвоить новому виду охранный статус и включить его в список находящихся под угрозой исчезновения, чтобы запретить охоту и сохранить небольшую популяцию.