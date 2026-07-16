В июне «Онкопатруль» посетил Николаевский район Ульяновской области

Врачи в составе «Онкопатруля» в июне провели выездные приемы в Николаевском районе Ульяновской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Проект “Онкопатруль” — очень нужная и важная инициатива для Ульяновской области, доказавшая эффективность. Главная задача проекта — сохранение здоровья и снижение смертности от злокачественных новообразований путем их раннего выявления, а также формирование онконастороженности у пациентов и врачей первичного звена. В июне наши медики работали в Николаевском районе. Следующим “Онкопатруль” примет Сенгилеевский район», — поделился глава региона Алексей Русских.
Специалисты онкологического диспансера рассказали жителям муниципалитета о факторах риска заболеваний, способах ранней диагностики и методах профилактики различных видов рака. Они провели анкетирование 3857 человек и выявили группу риска развития онкологической патологии у 1054 пациентов, которым затем были проведены дополнительные обследования. Из группы риска были отобраны 158 пациентов для дальнейшего осмотра специалистами онкодиспансера.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.