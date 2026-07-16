Нижегородцы стали на 18% чаще летать за границу в отпуск летом

Нижегородцы стали гораздо чаще летать на самолетах летом 2026 года. С начала июня по 9 июля в аэропорту им. Чкалова международными рейсами воспользовались 52 580 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество туристов выросло более чем на 18%, рассказал «Живем в Нижнем» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Максим Умеренков.
Самым популярным направлением у нижегородцев остается турецкая Анталья. За первые полтора месяца лета туда улетели 11 865 человек, тогда как год назад — 11 003. Вырос интерес и к египетским курортам: в Хургаду отправились 2 024 пассажира (в прошлом году — 1 688), в Шарм-эль-Шейх — 3 111 (в 2025-м было 2 539).
Грузинские направления, напротив, показали спад. В Тбилиси за это время слетали 290 человек против 575 год назад, в Батуми — 386 против 538. Также популярностью пользуется Сухум — 358 пассажиров в этом году против 291 в прошлом.
В 2025 году международный пассажиропоток аэропорта им. Чкалова превысил 357 тысяч человек, что на 15% больше, чем в 2024 году. Пассажирам были доступны 10 зарубежных маршрутов. Не так давно из Нижнего Новгорода запустили авиарейсы в Минск.
А вот поезда для летних поездок на юг России нижегородцы стали выбирать куда реже.