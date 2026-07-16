Нижегородцы стали на 18% чаще летать за границу в отпуск летом

Нижегородцы стали гораздо чаще летать на самолетах летом 2026 года. С начала июня по 9 июля в аэропорту им. Чкалова международными рейсами воспользовались 52 580 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество туристов выросло более чем на 18%, рассказал «Живем в Нижнем» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Максим Умеренков.