Правительство выделяет 27,5 млн из резервного фонда на ремонт въезда на «Ростех Арену»

Средства из резервного фонда правительства выделяются региональному министерству спорта для предоставления субсидии ГАУ КО «Стадион “Калининград”» «на закупку в срок до 31 декабря 2026 года товаров, работ, услуг на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия при въезде в спортзону № 1 стадиона “Ростех Арена”, поставку и установку модульной конструкции контрольно-пропускного пункта». Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.