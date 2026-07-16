Свыше 128 тыс. жителей Югры с начала года проверили репродуктивное здоровье

Возможностью проверить свое репродуктивное здоровье с начала 2026 года воспользовались более 128 тыс. жителей Югры. Диспансеризация репродуктивного здоровья проводится в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Среди прошедших обследования 63% составили женщины и 37% — мужчины. По итогам диспансеризации репродуктивного здоровья 55% граждан были признаны полностью здоровыми без каких-либо факторов риска, у 24% выявлены потенциальные факторы риска развития заболеваний, а 21% пациентов требуется дополнительное медицинское обследование.
Всего на территории Югры планируют охватить профилактическими мероприятиями 35% населения в возрасте 18−49 лет. По итогам первого полугодия исполнение плана составило почти 57%.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.