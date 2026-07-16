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«У вас будет девочка!»: певец Акмаль во время концерта сделал внезапный подарок беременной поклоннице

Девушка попросила певца озвучить пол её будущего ребёнка.

Источник: Клопс.ru

Певец Акмаль во время концерта в Севастополе устроил для зрителей неожиданный сюрприз. Он перевоплотился в ведущего «гендер-пати» и огласил пол будущего ребёнка своей поклонницы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Севастопольская поклонница певца заранее узнала у врача пол своего малыша и решила, что хочет услышать эту новость со сцены. Сначала она написала артисту в соцсетях, но успеха не добилась. Тогда девушка решила передать артисту записку прямо во время выступления.

Акмаль растрогался и не смог отказать будущей матери. Он вскрыл конверт с запиской и объявил: «У вас будет девочка!». Зрители оценили трогательный момент и встретили новость аплодисментами.

Девушка позже призналась журналистам, что поддержка любимого певца очень много для неё значит: «Артист создал атмосферу праздника и оставил в памяти самый важный на данный момент результат — результат ожидания нашей малышки».

Трогательный момент попал на видео и мгновенно разлетелся по соцсетям. По словам девушки, её завалили поздравлениями и комплиментами.

Акмаль дважды выступит в Калининграде 2 августа. Концерты6+ пройдут в «Янтарь Холле». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

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