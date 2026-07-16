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В Татарстане продлили кампанию программы «Земский работник культуры»

Теперь подать заявку на участие можно до 10 августа.

Источник: Национальные проекты России

Срок приема заявок по программе «Земский работник культуры» был продлен в Татарстане до 10 августа, сообщили в министерстве культуры республики. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Кадры».

Заявки для участия в программе принимаются на электронную почту: minkulttatarstan@yandex.ru. Все условия размещены на официальном сайте Министерства культуры Республики Татарстан.

Напомним, что участники программы получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Они будут работать в сельских учреждениях культуры на территории региона. Также им доступны дополнительные меры поддержки, такие как единовременное пособие специалистам в возрасте до 35 лет включительно.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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