Состоялся Малый крестный ход памяти императора Николая II и членов его семьи

30 апреля 1918 года из Тобольска в Екатеринбург были доставлены находящиеся под арестом император, императрица и Великая княжна Мария (другие дети царской четы и их приближенные прибыли на Урал месяц спустя). «30 апреля 1918 года на улице Вишневая, 22б, где находилась железнодорожная станция Екатеринбург 3-товарная, Николай II, Александра Федоровна и их дочь, Великая Княжна Мария, ступили на уральскую землю по прибытию из Тобольска и были переданы Уралсовету. Жить им оставалось 78 дней», — выбито на мемориальной доске, установленной неподалеку от станции Шарташ. Отсюда каждый год и отправляется Малый крестный ход.
Он начался с общей молитвы у большого памятного креста, где собралось несколько сотен человек. Затем верующие прошли к Храму-на-крови, сделав по пути две остановки для кратких молебнов, и даже погода сделала перерыв в бесконечных ливнях. Здесь, в нижнем приделе храма, воздвигнутого на месте дома, где Царственные страстотерпцы провели последние дни своей земной жизни и приняли мученическую кончину, состоялась малая вечерня с акафистом святым Царственным Страстотерпцам.
В Малом крестном ходе приняла участие делегация Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество во главе с Председателем Наблюдательного Совета Фонда Анной Громовой.
«В эти памятные дни мы встречаемся в Екатеринбурге, общаемся с музейщиками, учеными, архивистами, священнослужителями и верующими, мы провели научную конференцию и открыли выставку, посвященные царской семье, — сказала Анна Громова. — Надо подчеркнуть, что сейчас именно Екатеринбург является куратором и координатором “Императорского маршрута”. Сейчас мы выходим на новый и очень важный этап — паломничество и туризм сейчас очень востребованы, количество людей, которые сейчас приезжают на Урал, к святым Царственным страстотерпцам, к алапаевским великомученикам, все время растет, и мы знаем, что эта традиция будет продолжаться и крепнуть».