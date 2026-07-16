Состоялся Малый крестный ход памяти императора Николая II и членов его семьи

«В эти памятные дни мы встречаемся в Екатеринбурге, общаемся с музейщиками, учеными, архивистами, священнослужителями и верующими, мы провели научную конференцию и открыли выставку, посвященные царской семье, — сказала Анна Громова. — Надо подчеркнуть, что сейчас именно Екатеринбург является куратором и координатором “Императорского маршрута”. Сейчас мы выходим на новый и очень важный этап — паломничество и туризм сейчас очень востребованы, количество людей, которые сейчас приезжают на Урал, к святым Царственным страстотерпцам, к алапаевским великомученикам, все время растет, и мы знаем, что эта традиция будет продолжаться и крепнуть».