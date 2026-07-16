В Госдуме рассказали о новых мерах для защиты от мошенников

«Теперь, если оператор пропустил звонок афериста, и гражданин лишился денег, оператор будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Это заставит их внедрять собственные системы защиты. Мы также вводим обязательную маркировку международных звонков и возможность установить на них самозапрет. А на “Госуслугах” появится “тревожная кнопка”: одним нажатием можно заблокировать все дистанционные операции по счетам, если вы поняли, что вас прямо сейчас пытаются обмануть», — сказал Бахарев «Парламентской газете».