Десять суток ареста и уголовное дело: как накажут 33-летнего калиниградца, угрожавшего ножом маме с детьми

Его доставили в отдел полиции, где составили протокол по ст. 19.24 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»). По решению суда ему было назначен административный арест сроком на 10 суток.