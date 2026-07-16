В поморском поселке Коноша появится «Социальная гостиная»

Уточним, что благотворительный фонд Геннадия Тимченко предоставил грант на открытие «Социальной гостиной». В учреждении смогут проживать семьи с детьми. Продолжительность пребывания — от нескольких дней до двух месяцев. Точный срок будет определяться индивидуально. Специалисты будут оказывать семьям поддержку с учетом конкретной ситуации. В «Социальной гостиной» также можно будет получить психологическую, юридическую, социальную помощь.