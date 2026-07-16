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В поморском поселке Коноша появится «Социальная гостиная»

Пространство предназначено для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Социальная гостиная» для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появится в поселке Коноша в Архангельской области, сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития региона. Создание таких пространств отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».

Уточним, что благотворительный фонд Геннадия Тимченко предоставил грант на открытие «Социальной гостиной». В учреждении смогут проживать семьи с детьми. Продолжительность пребывания — от нескольких дней до двух месяцев. Точный срок будет определяться индивидуально. Специалисты будут оказывать семьям поддержку с учетом конкретной ситуации. В «Социальной гостиной» также можно будет получить психологическую, юридическую, социальную помощь.

«Подобные кризисные отделения для проживания и оказания адресной комплексной помощи женщинам с детьми уже действуют в Северодвинске, Каргополе и Вельске. Новая площадка в Коноше позволит расширить эту практику», — сказал министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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