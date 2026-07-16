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Под Волгоградом нашли «живых ископаемых» и уникальную «северную» орхидею

Экспедиции проходили в южных и центральных зонах Заволжья, а также в Нехаевском, Алексеевском и Кумылженском районах.

Учёные регионального ботсада подвели итоги двух летних экспедиций. Их результаты будут использованы при подготовке нового издания Красной книги Волгоградской области — переиздание запланировано на 2027 год, сообщает РИАЦ.

В южных и центральных зонах Заволжья специалисты обнаружили популяции болотника заволжского и бахромчатого, а также Руппию трапанинскую. Этот древне-средиземноморский вид встречается на территориях, которые сформировались при усыхании палеоокеана Тетис. Редкие представители флоры многие годы не наблюдались в этой местности.

Также в ходе экспедиции были зарегистрированы новые места прорастания редкого папоротника Марсилии щетинистой и лиманного злака Цингерии Биберштейна — он интересен тем, что у него всего две пары хромосом. А на севере Заволжья учёным попались на глаза краснокнижные тюльпаны душистые, пушистоспайник длиннолистный и лук регелевский. Их произрастание под угрозой из-за распашки земель и выпаса скота.

В то же время во время экспедиции по северо-западным районам региона учёные обнаружили ареал обитания редких растений в Нехаевском, Алексеевском и Кумылженском районах. Они также дополнят Красную книгу региона.

В числе находок — несколько видов редких осок и ковылей, популяции барвинка травянистого и дремлика — редчайший вид орхидеи. Это растение впервые было обнаружено в июне 2026 года.

«Дремлик — от слова “дремучий” по-старославянски. Идеальная среда его обитания — глухой, тёмный лес. В Волгоградской области их мало», — поясняет ценность открытия участник экспедиции, профессор кафедры биологии и биоинженерии ВолГУ Вадим Салагаев.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, что волгоградец требует остановить вырубку вязов на улице Коммунистической.