Под Волгоградом нашли «живых ископаемых» и уникальную «северную» орхидею

Также в ходе экспедиции были зарегистрированы новые места прорастания редкого папоротника Марсилии щетинистой и лиманного злака Цингерии Биберштейна — он интересен тем, что у него всего две пары хромосом. А на севере Заволжья учёным попались на глаза краснокнижные тюльпаны душистые, пушистоспайник длиннолистный и лук регелевский. Их произрастание под угрозой из-за распашки земель и выпаса скота.