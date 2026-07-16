Глава Володарского округа чуть не стал жертвой мошенников

Настоящие коммунальные службы всегда предупреждают о работах через бумажные объявления на подъездах за несколько дней и никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону. Он призвал жителей немедленно прекращать разговор, если собеседник просит назвать цифры или данные банковской карты, и перезванивать в управляющую компанию по номеру, указанному в официальной квитанции.