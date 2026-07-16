Глава Дзержинска Михаил Клинков провел личный прием граждан

Отдельно прошла встреча с группой активных горожан. Они пришли с необычной инициативой — предоставить муниципальное помещение для волонтёрской деятельности. Дзержинцы помогают бойцам в зоне СВО: изготавливают сублимированные блюда, которые очень востребованы на передовой, собирают и отправляют медикаменты, предметы гигиены, тёплые вещи. На встрече активисты показали благодарственные письма от командиров воинских частей и тёплые отзывы от военнослужащих. По словам Михаила Клинкова, волонтёры произвели на него большое впечатление.