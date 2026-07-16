Мария Захарова назвала удаление VK из Google Play западной цензурой

Из магазина приложений Google Play исчезли мессенджер «Макс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также другие сервисы экосистемы VK. В компании подтвердили удаление и заявили, что приложения продолжают работать без ограничений, а установить их можно через альтернативные магазины. Как отреагировали власти, где можно скачать приложения и что посоветовала пресс-служба VK — в материале «Газеты.Ru».