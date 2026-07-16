Доктор наук рассказала, как правильно поливать огород в жару

«Только если растения начали увядать и ситуация критическая, допускается аккуратный полив под корень даже днем. Но делать это регулярно не рекомендуется. Лучше поливайте растения редко, но обильно, почва должна быть увлажнена на глубине до 30 сантиметров, воду лучше направлять прямо под корень, а для сохранения влаги можно использовать мульчу», — сказала Мясищева «Газете.Ru».