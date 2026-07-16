В 1,5 раза увеличилось число банкротств юрлиц в Нижегородской области

По мнению главы Федресурса Алексея Юхнина, умеренный рост числа корпоративных банкротств — закономерная тенденция. При этом ключевой проблемой остаётся низкая эффективность реабилитационных механизмов в рамках процедуры банкротства. Решить её можно лишь комплексно — через корректировку законодательной базы и трансформацию подходов как со стороны должников, так и со стороны кредиторов.