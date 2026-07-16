В 1,5 раза увеличилось число банкротств юрлиц в Нижегородской области

Во втором квартале 2026 года в Нижегородской области заметно выросло число уведомлений об открытии конкурсных производств в отношении юридических лиц: показатель достиг 42 случаев, что в полтора раза превышает данные за аналогичный период 2025 года. Если сравнивать с четвёртым кварталом, количество банкротств увеличилось вдвое. Такую статистику приводит Федресурс.
В масштабах страны динамика тоже положительная (в смысле роста числа банкротств): за тот же квартал зафиксировано свыше 1 900 случаев — это на 20% больше, чем годом ранее.
По мнению главы Федресурса Алексея Юхнина, умеренный рост числа корпоративных банкротств — закономерная тенденция. При этом ключевой проблемой остаётся низкая эффективность реабилитационных механизмов в рамках процедуры банкротства. Решить её можно лишь комплексно — через корректировку законодательной базы и трансформацию подходов как со стороны должников, так и со стороны кредиторов.
Ещё в апреле 2026 года представители бизнес‑сообщества и органов власти Нижегородской области озвучивали прогнозы о возможном ухудшении ситуации: ожидалось увеличение числа банкротств и сокращение количества предприятий и рабочих мест. Среди факторов риска называли укрепление курса рубля, рост кредитных ставок, повышение НДС, а также нарастание объёма неплатежей со стороны крупных заказчиков.
Ранее более 8 млрд рублей льгот предоставили нижегородцам в 2025 году.