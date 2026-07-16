Пострадавших при атаке БПЛА нижегородцев выписали из больницы

Нижегородцев, которые пострадали при атаке беспилотников, выписали из больницы. Об этом «КП — Нижний Новгород» сообщили в областном Минздраве.
— Сейчас их жизни ничто не угрожает, — уточнили в ведомстве.
Напомним, в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля погиб человек, еще четверо — пострадали. Двум из них потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы. На сегодняшний день их жизни ничто не угрожает, они находятся дома.
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