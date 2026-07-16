Впервые определен «мутационный» предел продолжительности жизни человека

Как отмечают ученые, результаты их расчетов говорят о том, что теперь биологи смогут количественно оценивать то, насколько сильно каждая конкретная мутация может сокращать жизнь человека, и сравнивать их с другими процессами старения. Это позволит ученым понять, что именно сильнее всего ускоряет старение тела человека, и затем учесть эти сведения при разработке терапий и подходов, нацеленных на продление здоровой жизни.