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Во Владимире юные предприниматели узнали, как правильно работать с ИИ

Также им рассказали о современных технологиях, основах финансовой грамотности и развитии критического мышления.

Воспитанники детского клуба «УНО» 1 июля посетили центр «Мой бизнес» Владимирской области, сообщили в региональном «Бизнес-инкубаторе». На мероприятии, организованном по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», они узнали, как правильно работать с искусственными интеллектом.

Кроме того, на встрече юным предпринимателям рассказали о современных технологиях, основах финансовой грамотности и развитии критического мышления. Также ребята разобрали базовые принципы управления личными финансами и бюджетирования.

Отдельный блок программы был посвящен академической грамотности. Так, дети обсудили различные жизненные ситуации, разработали памятки по честному обучению и посмотрели познавательный мультфильм.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.