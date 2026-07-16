Интерес к путешествиям в Антарктиду вырос у нижегородцев на 13% за год

Заметно увеличился спрос на самые экзотические направления. Так, интерес к поездкам в Антарктиду вырос на 13%. Также наблюдается рост спроса на туры на Дальний Восток. Наиболее активно нижегородцы планировали приключенческие поездки в апреле: в этом месяце посещаемость специализированных ресурсов была почти на 50% выше, чем обычно.