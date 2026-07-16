Интерес к путешествиям в Антарктиду вырос у нижегородцев на 13% за год

Жители Нижегородской области все чаще выбирают активный отдых вместо пляжного. Об этом рассказали в пресс-службе МегаФона.
Регион попал в топ-25 субъектов России с самым высоким интересом к приключенческому туризму. За последний год интернет-трафик на сайтах, посвященных необычным турам, вырос на 15%.
Заметно увеличился спрос на самые экзотические направления. Так, интерес к поездкам в Антарктиду вырос на 13%. Также наблюдается рост спроса на туры на Дальний Восток. Наиболее активно нижегородцы планировали приключенческие поездки в апреле: в этом месяце посещаемость специализированных ресурсов была почти на 50% выше, чем обычно.
Напомним, нижегородцы стали гораздо реже ездить на русский юг на поездах.